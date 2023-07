Desarticulat un grup criminal que robava rellotges a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup de lladres especialitzat en el robatori violent de rellotges de luxe. Els agents han detingut dues persones que formaven part d’una banda establerta a l’extraradi de Madrid. Des d’allà es desplaçaven a Barcelona per cometre els robatoris violents.

Se’ls relaciona amb dos assalts a empresaris a qui van robar dos rellotges valorats en 160.000 i 15.000 euros. S’han intervingut quatre rellotges, una balisa de geolocalització, una pistola elèctrica, diners en efectiu i la roba utilitzada pels autors en el moment dels robatoris.

Els dos cossos policials van constatar a través del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) que compartien informació en relació amb els investigats i van constituir un equip conjunt per detenir-los.

Els investigadors han pogut acreditar que el seu desplaçament a Barcelona tenia com a objectiu localitzar empresaris a la sortida dels seus establiments, domicilis o garatges amb l'objectiu de robar-los els seus rellotges amb un abordatge violent, escanyant-los per darrera i dificultant la seva respiració. Li robaven el rellotge i la resta de les seves pertinences.

Desplaçaments amb intencions delictives

La investigació, tutelada pel jutjat 6 de Barcelona, va començar el 16 de maig de 2022, quan un home va ser assaltat al pàrquing de casa seva per dues persones que li van robar el seu rellotge valorat en 160.000 euros i la cartera. Els autors van actuar amb la tècnica coneguda com a 'mataleón'.

La víctima va aparcar el seu vehicle i quan va sortir va ser assaltat per dues persones: una d’elles l’ofegava pel coll i l’altra li va arrencar el seu rellotge i li va robar la cartera. Tot seguit, els dos homes van fugir del lloc dels fets per evitar que la víctima els pogués reconèixer. El rellotge és una peça exclusiva i d’edició limitada, fabricada per encàrrec, que, segons el denunciant, té un valor de 160.000 euros.

Posteriorment, el 5 de novembre, els investigats van tornar a desplaçar-se a Barcelona per realitzar un segon robatori d’idèntiques característiques. La víctima en aquesta ocasió va ser un altre empresari a qui van assaltar també a l’interior del seu pàrquing i li van robar, amb el mateix modus operandi, un rellotge de 15.000 euros, 10.000 euros de la recaptació del seu negoci i el seu mòbil.

L’equip conjunt format per agents dels dos cossos policials va dur a terme el 18 de juny dues entrades i escorcoll a domicilis de Parla i Cienpozuelos (Madrid) i van detenir els dos lladres.