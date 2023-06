Con los años 70 llegaron a España nuevos aires de libertad y el cine se subió a una de modernidad, contando esas historias que se guardaban celosamente en la penumbra de la alcoba. Como la de Martín, protagonista de No es bueno que un hombre esté solo, un tipo solitario que lleva una doble vida. Es un hombre competente en su trabajo y de aspecto normal de cara a sus compañeros. cuando llega a casa se encierra para vivir la vida que desea, casi a oscuras, en su intimidad. Una intimidad compartida solo con Elena, su muñeca. Su rutina y el mundo que se ha creado se verán amenazados por unos vecinos muy peculiares: Lina, una prostituta descarada que vive con su hija Cati, una niña entrometida, demasiado curiosa e impertinente.

Carmen Sevilla, López Vázquez y Helga Liné en 'No es bueno que el hombre esté solo'

Poco a poco, las dos invadirán su territorio, físico y emocional, creando una tensión inusitada. La cosa se complica cuando Mauro, un proxeneta y amante de Lina, entra en escena con violencia y agresividad. A Martín solo le quedan dos opciones: pelear o morir. Este drama social, intimista y radical, está dirigido por Pedro Olea, que escribió el guion junto a José Truchado y José Luis Garci.

Carmen Sevilla venía de rodar en Hollywood Marco Antonio y Cleopatra , junto a Charlton Heston. En España la recibieron con los brazos abiertos y en 1973 rodó con Pedro Olea y con Eloy de la Iglesia, con quien hizo Nadie oyó gritar. Para Máximo Valverde rodar junto a la actriz fue un sueño hecho realidad. "Yo me enamore de ella cuando tenía 14 años, cuando mi padre prestó sus caballos para el rodaje de Pan, amor y Andalucía . Era mi amor platónico", recordaba años más tarde.

La censura franquista

La película, que en Italia se tituló Il chiavo nell cervello (El clavo en el cerebro), habla de la soledad, pero no de la buscada, ya que toca esos temas que la provocan: los traumas y complejos, las obsesiones, los deseos prohibidos. Casi cinco años después llegó a los cines españoles la historia de amor y desamor de un odontólogo y su muñeca (aunque se rodó en 1973 y la censura franquista no permitió el estreno en España). Era Tamaño natural, dirigida por José Luis García Berlanga, con guion de Rafael Azcona y la interpretación de Michel Piccoli. Esta película eclipsó la obra de Pedro Olea, que para críticos como Vicente Muñoz es "otra de esas películas de culto del cine español setentero injustamente olvidada, turbadora y negrísima, que uno no debería dejar bajo ningún pretexto de ver".