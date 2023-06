Es la única actriz española que tiene un Oscar en sus vitrinas, pero antes de Penélope Cruz ya había actrices españolas que triunfaron en Los Ángeles. Sara Montiel, artista a la que Lazos de sangre le dedica un documental, fue la primera en cruzar el charco a Estados Unidos, y le siguieron otra ristra de intérpretes como Carmen Sevilla. ¡Repasamos diez actrices españolas que también han pasado por la meca del cine!

¿Recuerdas a la Pantumaca? Pues antes de su paso por la comunidad más famosa de vecinos, lo hizo por Hollywood. Assumpta Serna viajó a Estados Unidos, donde ha desarrollado parte de sus películas. Orquídea salvaje es el primer filme en el que la catalana participó en Norteamérica en 1989 , pero le siguieron más como The Shooter o Jóvenes y Brujas . Antes de la película protagonizada junto a Mickey Rourke ya había participado en un episodio de Crime Story , y también grabó ocho capítulos de la serie Falcon Crest.

La película de Victoria Abril en Hollywood no tuvo éxito en taquilla GTRES cropper

Victoria Abril ha desarrollado su carrera cinematográfica principalmente en España y en Francia, donde ha llegado a estar nominada al Premio César en dos ocasiones, pero también hizo sus pinitos en Hollywood. Fue en 1994 con la película Jimmy Hollywood , protagonizada junto a Christian Slater y Joe Pesci, y que no tuvo el éxito esperado en taquilla.

Penélope Cruz

Penélope Cruz llegó a Hollywood al grito de "Pedro". Ella y Antonio Banderas fueron los encargados de entregar el Oscar a Pedro Almodóvar por Todo sobre mi madre. Tras el éxito de la cinta española en Estados Unidos, la de Alconbendas se quedó en Los Ángeles, donde ha forjado la mayor parte de su carrera. Tan solo un año después grabó la película All the Pretty Horses, protagonizada junto a Matt Damon. Tan solo era el principio de una exitosa carrera.

Penélope Cruz junto a Antonio Banderas y Pedro Almódovar cuando ganó el Oscar a Mejor Película de habla extranjera por "Todo sobre mi madre" GTRES cropper

En cambio, su primera nominación como mejor actriz principal a un Oscar no fue con una película estadounidense, si no con otra de Almodóvar: Volver. No consiguió llevarse la estatuilla, pero sí lo hizo dos años después cuando fue nominada a mejor actriz de reparto por su papel en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, lo que la convirtió en la primera española en ganar un Oscar.

Penélope Cruz es la primera española en ganar un Oscar en 2008 GTRES cropper

En el 2009 volvió a estar nominada por su papel en Nine, aunque esta vez no hubo éxito. En cualquier caso, la española es una de las estrellas fijas en la alfombra roja de los premios más importantes del cine y en el panorama cinematográfico estadounidense. Por ejemplo, también estuvo presente cuando su marido, Javier Bardem recibió el Oscar a mejor actor de reparto, y en la entrega del 2020, a la que estaba nominado Almodóvar de nuevo por Dolor y Gloria.