Carmen Sevilla podría haber enamorado a cualquiera, de hecho lo hizo con los grandes galanes del cine como Charlton Heston, Paco Rabal, Luis Mariano, Marlon Brando o Frank Sinatra. Ella era quien ponía el freno para que aquello no fuese más allá, pero su belleza, su picardía y su ingenuidad conquistaba allá donde fuera. Se casó dos veces. Con Augustó Algueró no funcioní el matrimonio por las infedelidades constantes de él. Vicente Patuel murió repentinamente y dejó a Carmen sola y triste.

Y llegó su hijo, Augusto

Este no fue el único ligue sonado de Algueró, ya que la última etapa del matrimonio se rumoreaba que el compositor se veía fuera de los platós con Ornella Muti "no solamente para hablar de melodías". A pesar de los problemas, Carmen y Augusto tuvieron un hijo, Augusto Algueró, la alegría de Carmen, el cúlmen de su vida. Sin embargo, no pudo dedicarse a la maternidad como a ella le habría gustado por motivos profesionales, tanto fue así que abortó dos veces. Finalmente el matrimonio se separó, llegó un momento en el que "por mucho que fuese creyente y tradicional", Carmen no pudo aguantar más.