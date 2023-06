Vint-i-cinc anys ha estat l'Escola Pia de Catalunya amagant els abusos sexuals d'un dels seus escolapis fins que han sortit a la llum. Aquest matí la institució ha demanat perdó en un comunicat i ha reconegut la seva responsabilitat després de no denunciar els fets tenint-ne coneixement.

Admeten que el religiós Manel Sales va abusar d'un "important nombre de menors" entre 1980 i 2005 al Senegal. "Enganyava els menors i s'aprofitava de la seva condició de missioner i de l'ascendència i autoritat que tenia", remarca l'Escola Pia, que afegeix que els abusos eren coneguts per part dels estudiants i habitants del Senegal, fins i tot per alguns directors i companys.

Semblava que tot acabaria l'any 2005 quan un grup de catalans vinculats al Senegal va denunciar la situació i es va traslladar l'escolapi a Catalunya. Se'l va apartar d'activitats amb menors i se'l va posar sota tractament psiquiàtric. Dins de l'ordre va continuar tenint un paper actiu com a rector, secretari provincial i membre del Consell Presbiteral de l'Arquebisbat de Barcelona. Al marge d'informar l'Escola Pia, els denunciants van adreçar-se a altres autoritats i entitats de l'Estat i de Barcelona, però no van obtenir resultats.

Protecció de la institució per sobre de tot

L'Escola Pia reconeix públicament i "es responsabilitza de tot allò que va fer malament en el passat". Admet que el provincial va tenir coneixement dels fets el 2005, però no es van emprendre les accions corresponents de denúncia ni per la via civil ni eclesiàstica.

“Amb l'argument de protegir la institució no es van atendre les persones que van intentar denunciar els fets, no es va fer seguiment dels fets per acompanyar les víctimes, no es va demanar perdó“

Després de 13 anys sense més notícies, l'any 2018 es va reactivar el cas arran de la denúncia d'una ciutadana francesa. L'ordre llavors va demanar explicacions al religiós, que va reconèixer els fets i va mencionar algunes de les persones que havien patit abusos. L'ordre va apropar-se a les víctimes per facilitar el seu suport. Es va posar en contacte amb autoritats del Senegal i va informar les autoritats religioses de Roma per iniciar el procés canònic per expulsar el pederasta confés de l'ordre i del sacerdoci. L'expulsió es va fer efectiva el març del 2019.

Va ser el febrer del 2023 quan es va crear una comissió de defensa dels menors abusats sexualment a l'Església al Senegal per recollir testimonis i fer públics els abusos. L'escola assumeix ara públicament els fets descrits, expressa la seva "absoluta indignació, rebuig i repulsa" i demana perdó pels mals ocasionats per l'escolapi i pels responsables de l'ordre que no van denunciar els abusos al Senegal i a Catalunya.

Els fets s'han traslladat a fiscalia i novament a les autoritats eclesiàstiques. El nou provincial de l'ordre ha viatjat al Senegal entre el 5 i el 16 de juny per intentar contactar amb les víctimes i posar-se a la seva disposició.