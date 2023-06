18:52

Vint-i-cinc anys ha estat l'Escola Pia amagant els abusos sexuals d'un dels seus escolapis fins que han sortit a la llum. Aquest matí la institució ha demanat perdó.

L’Escola Pia ha demanat perdó pels abusos sexuals a menors d’un antic escolapi entre 1980 i 2005 al Senegal, M.S.C. També per no haver-ho denunciat tot i tenir-ne coneixement el 2005. En un comunicat, l’ordre admet que el religiós va abusar d’un “important nombre de menors”. “Enganyava els menors i s’aprofitava de la seva condició de missioner i de l’ascendència i autoritat que tenia”, remarca l’Escola Pia, que afegeix que els abusos eren coneguts per part dels estudiants i habitants del Senegal, fins i tot per alguns directors i companys escolapis. Va ser destinat a diferents poblacions. Després d’una denúncia, el 2005 va ser traslladat a Catalunya, apartat de menors però amb un paper actiu a l’ordre. Va ser expulsat finalment el 2019 | Sergi Bassolas