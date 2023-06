Dels 300 milions de persones que pateixen depressió al món, un 15% tenen resistència als tractaments convencionals. Un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau ha demostrat, però, que l'estimulació cerebral profunda pot oferir beneficis molt significatius per tractar la malaltia.

Durant la investigació s'han analitzat dades de setze pacients que van sotmetre's a aquest procediment durant un període de fins a 11 anys. Els resultats han indicat que el 75% dels malalts van respondre al tractament i que els símptomes van reduir-se en el 50% dels casos.

S'obre la porta, per tant, a usar aquesta intervenció quirúrgica com a alternativa eficaç per a les persones que pateixen les formes més greus de la malaltia i que han deixat de respondre als tractaments convencionals.

Segons el doctor Javier de Diego , investigadors del grup de Recerca de Salut Mental a l'IIB Sant Pau, hi ha un petit subgrup de pacients més greus que no toleren o deixen de respondre a les estratègies convencionals, presentant recurrències i freqüents hospitalitzacions, o bé un curs crònic persistent.

En què consisteix?

Aquesta tècnica consisteix a implantar uns elèctrodes ultrafins en el cervell que van connectats a uns petits cables per sota la pell i arriben fins a un neuroestimulador que normalment s'allotja a la regió pectoral o abdominal. Aquest aparell genera uns impulsos elèctrics, els paràmetres del qual poden ser modificats mitjançant un comandament extern fins a observar la resposta desitjada.

L'Hospital de Bellvitge ja utilitzava aquesta tècnica per tractar a pacients amb Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) sever. Segons dades del centre sanitari, que era l'únic de Catalunya que utilitzava aquest sistema, el 80% dels pacients milloren el seu estat. El sistema s'ha utilitzat prèviament per al tractament de malalties neurodegeneratives, com el Parkinson, o per al control de l'epilèpsia.

L'estudi de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s'ha publicat la revista 'The Journal of Clinical Psychiatry' i és el seguiment més llarg de pacients dut a terme mai a Europa per estudiar l'eficàcia d'aquest procediment.