8:10

Segona jornada del ple monogràfic sobre educació al Parlament.

La comprensió lectora, l'abandonament escolar i la defensa del català a l'escola van ser els temes més destacats del debat celebrat aquest dimarts. ERC i Junts acorden un pacte nacional per ''protegir'' l'escola catalana. ERC i Junts han acordat impulsar un Pacte Nacional per protegir l'escola catalana d'atacs sistèmics, diuen. El text, que es votarà demà, encomana el Govern que impulsi aquesta via per a protegir el sistema educatiu davant d'intromissions polítiques i judicials. D'altra banda, republicans, Junts i comuns han registrat un altre text per fer front a l'assetjament als centres.