Fet insòlit al 'Late Xou amb Marc Giró'. Mònica Planas deixa el bolígraf i la llibreta i visita el plató del programa. La feina de la periodista i crítica de televisió es pot llegir al Diari Ara, a El Mundo Deportivo i col·labora a RAC1. La convidada també ha parlat del seu llibre, 'El petó del capità Kirk'.

Els missatges de la tele Mònica Planas ha explicat que mira cinc hores de televisió diàries, però ha puntualitzat: "No miro la televisió com ho fan els espectadors habitualment, llençats al sofà com si els haguessin tirat d'un helicòpter, esgotats. Jo estic treballant i, per tant, tinc una actitud activa, prenc apunts i si tinc son, deixo de veure la televisió perquè crec que pot influir a l'hora de valorar un programa". Mònica Planas presenta el seu llibre 'El petó del capità Kirk' JOSEP ECHABURU La seva filla va assimilar que els programes s'havien de mirar amb una llibreta al costat: "Ella, quan mirava la tele de petita, tenia la reacció espontània d'agafar una llibreta i uns llapis de colors i anar dibuixant mentre la mirava", ha explicat Planas i ha afegit: "De vegades, encara ho continua fent, fa altres coses, però sempre és aquesta sensació que no només és mirar la tele, s'ha de fer alguna cosa més".

Canya al Pedrerol! La crítica de televisió té com estat de WhatsApp el següent missatge: "Broncas y lloros, abstenerse". Això és perquè Mònica Planas rep algunes trucades de persones que condemnen la seva feina. "En realitat, em truquen poc, però sempre són homes. Es posen en contacte amb mi per justificar-se o queixar-se", ha dit la periodista. Sobre la crítica a la crítica, Mònica Planas ha declarat que "no t'has de posar mai a l'alçada de la persona que t'està esbrocant". De vegades, però, també rep ànims per continuar amb la seva labor: "Una vegada anava pel carrer i algú, des d'una furgoneta, va començar a cridar 'Canya, canya al Pedrerol'", ha narrat la convidada al programa de Marc Giró. Mònica Planas va rebre el premi Dona i Esport de l'Ajuntament de Barcelona el 2022. "Per mi era important que hi hagués una perspectiva de gènere en la informació esportiva", ha explicat Planas. Sobre aquest tema, ha assegurat que "en general, hi ha mancances i en el periodisme esportiu, també".