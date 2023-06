'LateXou amb Marc Giró' és un late night clàssic, conduït pel carismàtic Marc Giró, que s'emet els diumenges a la nit a La 1.

Aquest diumenge a 'LateXou amb Marc Giró' hi participaran la presentadora Paula Vázquez, la periodista i crítica de televisió Mònica Planas i les músiques Luz Casal i Zahara.

Marc Giró rebrà al 'LateXou amb Marc Giró' a Paula Vázquez, que torna a TVE per presentar l'adaptació del concurs britànic 'El puente de las mentiras'. La segona convidada serà Luz Casal, que està de gira amb el seu últim disc 'Las ventanas de mi alma'. La cantant explicarà què ha significat per ella rebre la màxima distinció artística a França com a Comanadora de les Arts i les Lletres. I en darrer lloc, Marc Giró entrevistarà la periodista i crítica televisiva Mònica Planas.

Zahara, posarà el punt final musical interpretant 'Berlín U5' del seu disc PUTA. La cantant, que acaba de rebre el guardó 'El Ojo Crítico' de Música moderna de RNE, actuarà el proper 15 de juliol al festival Alma Jardins de Pedralbes.

Com sempre, Marc Giró estarà acompanyat de Les Glòries Cabareteres i ambientat per la Giró's Boy Band, la banda musical del programa.