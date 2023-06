El cap de llista de l'Espai CiU per Barcelona a les eleccions generals, Roger Montañola, ha criticat la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, i l'acusa de fer una política "filocupaire" amb "molt de xou i poca cosa pràctica". Montañola ha assegurat que no votaria Junts per defensar una proposta electoral "molt radical" si el PDeCAT no es presentés: "Amb Nogueras m'assemblo com un ou a una castanya. Al Congrés, ella feia soroll i Bel pactava". Per Roger Montañola, que s'ha declarat Pujolista, el seu grup vol recuperar una manera de fer política a Madrid per Catalunya que ha quedat orfe amb la desaparició de Convergència: "Molts votants estan cansats del "paperot" que ha fet Junts en els darrers anys".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Roger Montañola diu que Nogueras està "tot el dia enfadada" i no ha fet propostes i la contraposa al portaveu republicà, Gabriel Rufián, de qui valora que "a més de xou, ha pactat coses": "Fent aquests estirabots, també ha fet política".

Montañola qualifica la proposta electoral de Junts per Catalunya de "molt radical" i rebutja les propostes d'Artur Mas i de Xavier Trias , demanant al PDeCAT que no es presenti el 23J: " Devem estar fent alguna cosa de forat si ha de sortir Mas i Trias a fer això. Quan les coses es fan d'una manera tranquil·la hi som , però la proposta de Junts en aquestes eleccions és molt radical".

"Vol ser president? passi per caixa"

Montañola diu que parlarà amb qui guanyi les eleccions del 23J i no posarà com a condició un referèndum per pactar la investidura a l'Estat: "És un error dir que no parlaré amb ningú". Roger Montañola diu que hi poden haver dos escenaris, que Pedro Sánchez revalidi la presidència o que hi opti Alberto Núñez Feijóo: "Seria un tret al peu dir que estem molt enfadats i que no parlarem. Clar que s'ha de parlar, vol els nostres vots? Passi per caixa". Montañola creu que es es pot reeditar un pacte del Majestic entre Espai CiU i PP concreta que reclamaran acords en aspectes econòmics, d'infraestructures, de respecte a Catalunya i a la seva llengua.

El candidat de l'Espai CiU rebutja l'increment de la despesa pública que diu hi ha hagut durant el govern de coalició de Pedro Sánchez: "Farà un pet com una gla. L'Estat és més gros, entra a la cuina per pressionar al ciutadà fiscalment".