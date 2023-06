“Cada vez hay más preguntas, pero menos respuestas” Así ha comenzado nuestra charla con Aldo Linares, uno de nuestros invitados más queridos por Espacio en Blanco.

Con él nos hemos vuelto a adentrar en territorios a los que muchos de nosotros no tenemos acceso, pero en los que él sí cuenta con la capacidad para recorrerlos.

Desde que era un niño, nuestro invitado ha tenido capacidades extrasensoriales para percibir presencias y espíritus que a lo largo de los años le han aportado herramientas para afrontar la vida. No siempre la ciencia tiene respuesta para todo y parece que lo que no es cuantificable ni reproducible, simplementeno existe. Sin embargo, para Aldo, la realidad es mucho más amplia de lo que creemos y no se trata tanto de creer, si no de sentir.

El silencio como espacio de creación “Nos hemos aprendido de memoria un libro de instrucciones y no vemos más allá de esas reglas establecidas. Hay que ser humildes. No esperar nada. A lo oculto le da igual que creas o no. El misterio ocurre y nos pone a todos en el mismo lugar. Nos deja mudos a todos y del silencio sale todo. El silencio es el más íntimo y creador” afirma Aldo. Toda una vida marcada por la experiencia sensitiva nos acompaña en este programa para replantearnos la educación que hemos recibido respecto a la muerte, y especialmente para despertar nuevas dudas sobre nosotros mismos.