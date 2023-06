Una mort a Gimenells taca el balanç de la revetlla

La mort d'un home divendres al vespre en caure dins una foguera al municipi lleidatà de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià) ha estat l'element més tràgic de la revetlla de Sant Joan d'aquest 2023. Els Bombers van rebre l'avís cap a un quart d'onze de la nit i van enviar dues dotacions al local social del municipi, on hi havia el foc tradicional de la revetlla de Sant Joan. Van poder apagar les flames amb rapidesa però no van poder fer res per salvar la vida a la persona, un home de 30 anys d'origen subsaharià.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i descarten que es tracti d'una mort violenta. De fet, mantenen dues hipòtesis obertes, que la víctima caigués de forma accidental sobre el foc o bé que s'hi llancés voluntàriament, per la qual cosa estaríem davant d'un cas de suïcidi. L'Ajuntament es vol posar en contacte amb els familiars de la víctima per tal de gestionar el funeral. L'alcalde, Dante Pérez, lamenta que el municipi hagi viscut una revetlla "trista i impactant".

Nit intensa per als cossos d'emergències Segons informa Protecció Civil, durant la revetlla d'enguany els Bombers de la Generalitat han rebut 934 avisos, la gran majoria per incendis urbans. Al conjunt de Catalunya 91 persones han estat detingudes, de les quals 35 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, 11 per delicte de lesions, 15 per violències de gènere o violència en l’àmbit de la llar i 30 per altres fets. El Cos d’Agents Rurals ha realitzat 844 actuacions relacionades amb Sant Joan, mentre que el telèfon d'emergències 112 ha atès 7.324 trucades vinculades a 4.383 incidents. Es tracta d'un 30% més que l'any passat. El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha atès 177 persones per patologies relacionades amb la revetlla, una xifra similar a la de l'any anterior, i el Servei Català de Trànsit informa que des de les 15h de divendrers i fins a les 9h d'aquest dissabte no hi ha hagut cap víctima mortal a la xarxa viària interurbana catalana.