Revetlla multitudinària a Barcelona

Durant la revetlla de Sant Joan, al conjunt de Catalunya mig miler de persones han estat ateses en hospitals o ambulatoris per cremades, lesions, amputacions o afectacions oculars provocades per les fogueres o els petards. L'incident més greu ha passat al municipi de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), on un home ha caigut dins una foguera i ha mort. S'investiga si es tracta d'un accident o bé s'hi va llançar voluntàriament.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 934 avisos, la majoria per incendis urbans, i el telèfon 112 ha atès 7.324 trucades relacionades amb 4.383 incidents. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut 91 persones, 35 d'elles per robatoris, onze per lesions i quinze per violència de gènere o violència en l'àmbit de la llar i 30 per altres fets.