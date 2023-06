¿Cómo erradicar la discriminación en el deporte?

Si eres chica y juegas al fútbol, eres lesbiana, si eres chico y practicas natación sincronizada, eres gay. Son solo algunos estereotipos a los que miembros del colectivo LGTBI vinculados al mundo del deporte han tenido que hacer frente. Se han sentido discriminados y lo siguen haciendo, porque aunque se ha ido avanzando con el paso del tiempo, todavía queda mucho camino por recorrer. La veterana periodista Paloma del Río presenta Ya no quiero esconderme, una radiografía de los deportistas LGTBI y del papel de la mujer en el deporte, que pretende derribar tabúes.

¿Qué políticas o iniciativas se deberían llevar a cabo para erradicar la discriminación en el ámbito deportivo? Los protagonistas, deportistas pioneros como Pau Ribes que han abierto el camino para esos niños que no encuentran referentes, participan en este videopodcast para contar su testimonio y proponer soluciones.

1. Dar más visibilidad a las minorías

Para Sara Peláez, árbitra de la Federación Española de Baloncesto, el hecho de no poder encontrar un referente femenino en el deporte cuando ella era pequeña fue un problema. "No tenía ningún espejo en el que mirarme, no sabía hacia dónde caminar... Pues debe ser que ese no es mi lugar", eso fue lo que pensó cuando era niña. Afortunadamente, no desistió y, junto a otras dos compañeras, hizo historia formando parte del primer trío arbitral de un partido de baloncesto compuesto únicamente por mujeres. Uno de los problemas que provocan la ausencia de referentes es el factor económico. "SI te quieres dedicar al deporte femenino como profesional, todo bien, pero es posible que mueras de hambre en el intento", asegura.

Gracias a deportistas como Pau Ribes, pionero de la natación artística masculina, cada vez hay más niños que se animan a practicar deportes en los que solamente existía una categoría de género en las grandes competiciones. En los Juegos Olímpicos de París 2024 será la primera vez que veamos participar a hombres en esta disciplina. Ribes, que decidió retirarse a sus 27 años, no estará. Para él no fue nada fácil empezar, recibió acoso por parte de sus compañeros, que no entendían por qué practicaba un deporte entonces considerado "de chicas". Un entorno hostil en el que le gastaban bromas pesadas, pero su familia y sus seres queridos le apoyaron en todo momento, algo que le ayudó a superar cualquier barrera. A pesar de que es hetero, le etiquetaban de gay para atacarle, como si fuera algo malo y cayendo, una vez más, en los estereotipos.

Pau Ribes y Berta Ferreras en el Mundial de Natación de Hungría EFE

Por eso es importante que deportistas pioneros como Pau Ribes o periodistas como Paloma del Río den voz y visibilidad a los deportes minoritarios, para que continúe habiendo más referentes y se consiga la igualdad.