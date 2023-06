Antes de ser famoso por sus negocios, Kike Sarasola triunfó como deportista de élite, llegando a lo más alto de la hípica en nuestro país, una pasión que también compartía con su hermano, el ex jinete Fernando 'Gigi' Sarasola. Fue cuatro veces campeón de España, recibió un bronce en el campeonato de Europa y compitió hasta en tres ocasiones en los Juegos Olímpicos. En 2003, un año antes de la cita en Atenas -en la que finalmente no pudo participar por culpa de un grave accidente que le obligó a retirarse-, Kike Sarasola salió del armario en la portada de una revista. Fue el primer deportista olímpico español en decir públicamente que era gay.

"Fue un momento muy emocionante en mi vida. Era deportista en activo en ese momento y siempre se estaba especulando con que en el deporte nadie había salido del armario", relata el exjinete en Ya no quiero esconderme, el nuevo videopodcast presentado por Paloma del Río y que pone el foco en la diversidad en el mundo del deporte. Sarasola dio entonces un paso al frente: "Al hijo de una amiga mía le habían hecho bullying en el colegio por ser amanerado. Nunca me he escondido, tampoco he ido en una pancarta, pero me dio mucho coraje y decidí ser el primer deportista olímpico que declarara que soy homosexual".

Tras consultarlo con sus padres y con Carlos Marrero, su novio en aquella época y con quien se casó en 2006, Sarasola y su pareja salieron en la portada de la revista Zero. "Pensaba que a muchísima gente que era muy retrógrada y muy de derechas les iba a parecer mal y al revés. Fue muy positivo. Ahí fue cuando me di cuenta de que nuestro país estaba cambiando. Yo creo que todos hemos puesto nuestro granito de arena para poder normalizar la situación porque eres lo que quieres ser y punto", cuenta en Ya no quiero esconderme.