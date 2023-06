Cada cop hi ha més zones considerades cares per llogar o comprar un pis. El Govern de la Generalitat ha ampliat de 60 a 140 els municipis que s'inclouen dins d'aquestes zones i on s'haurà de limitar el preu de l'habitatge, tal com marca la llei. Tota Barcelona, per exemple, es vol declarar com a zona tensionada. En total, en aquestes 140 localitats, hi viuen 6,2 milions de persones i el 80% de tota la població catalana.

Aquest és el primer pas per fer efectiva la nova llei estatal de l'habitatge que permet limitar el preu del lloguer. Ara bé, la proximitat amb les eleccions generals podria fer endarrerir la seva aplicació. Però tant govern espanyol com català asseguren el 23J no aturarà l'aplicació de la llei. El Sindicat de Llogateres celebren l'anunci, però demanen celeritat en els tràmits.

El 30% dels ingressos, pel lloguer Els llogaters han de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar el pis i les despeses bàsiques d'habitatge. S'ha de tenir en compte que els lloguers a Barcelona han augmentat de mitjana un 21% en els últims 5 anys, segons el departament de Territori, i no d'acord amb l'IPC. A Catalunya, les llars destinen de mitjana un 44% dels seus ingressos per a cobrir el cost de l'habitatge. 02.07 min 140 municipis on s'haurà de limitar el preu del lloguer Dins de les zones tensionades pels preus de l'habitatge, segons el Govern, hi ha pràcticament totes les localitats de l'àmbit metropolità de Barcelona; les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d'altres de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, entre d'altres.

Ambdós executius, compromesos Encara no fa un mes que la llei d'habitatge ha entrat en vigor i la Generalitat ja ha identificat quins són els municipis on vol limitar el preu del lloguer. Ara, demanen també celeritat al govern espanyol, que és qui té l'última paraula per aprovar les zones tensionades. Tots dos executius asseguren que les eleccions generals del 23J no aturaran l'aplicació de la llei. La consellera de Territori, Ester Capella, ha assegurat que el Govern ha iniciat el tràmit d'aplicació de la llei perquè el preu del lloguer no pugi de forma "desmesurada" i ha dit que "Catalunya no deixarà de fer el que li toca fer". Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Raquel Sánchez, ha dit que el seu executiu és el "primer interessat" que aquesta llei tingui una "aplicació immediata".