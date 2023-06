No queda nada para que den comienzo las celebraciones del Orgullo 2023 y ya conocemos quiénes serán los pregoneros en Madrid. Este año, los maestros de ceremonia, encargados de hablar ante la multitud que se congregará en la plaza de Pedro Zerolo, serán los protagonistas de Te estoy amando locamente (2023), una de las películas más esperadas del verano que llegará a los cines el 7 de julio, pero que vivirá un momento muy especial el 1 de julio en el MADO Madrid Orgullo 2023, cuando sus actores se suban al escenario durante el pregón.

Encabezados por Ana Wagener, Omar Banana y Alba Flores, el de este año será un pregón colectivo en el que también estarán presentes sus otros compañeros de reparto: Carmen Orellana, La Dani, Lola Buzón, Pepa García y Alex De la Croix. Además también estarán presentes el director Alejandro Marín y Rigoberta Bandini, autora de la canción original de la película. Tras el acto inaugural del 1 de julio, llegará además, la actuación de Blanca Paloma.

Un pregón del Orgullo muy coral

“No lo he asimilado aún, pero me parece increíble y me hace mucha ilusión. Creo que es toda una responsabilidad, pero me tranquiliza estar junto a mis compañeros de reparto”, cuenta La Dani, para la que Te estoy amando locamente supone su debut en la gran pantalla. Una sorpresa que también comparte Omar, actor al que conocimos en Paquita Salas, y que ahora debuta como protagonista en esta película. “Aún no me lo creo, en ningún momento me lo había planteado y ha sido toda una sorpresa, pero para mi es un sueño”, comenta. Para Alex de la Croix su presencia en este pregón es importante porque Te estoy amando locamente "es la primera película sobre el colectivo que habla de derechos y habla de ley. No es simplemente gente queer haciendo cosas, sino gente queer haciendo política”

“Este año tenemos un pregón coral con los protagonistas de la película #TeEstoyAmandoLocamente #MadridOrgullo2023 pic.twitter.com/9UAoxpGpwz“ — MADO Madrid Orgullo (@MADOrgullo) June 20, 2023

Todos ellos también estarán presentes en la inauguración del MADO del 23 de junio en el Institut Français de Madrid, durante el pase especial de Te estoy amando locamente. Tanto aquí como durante el pregon todos ellos tienen claro que su discurso pondrá sobre la mesa dos cosas esenciales: el papel esencial de las personas trans dentro del movimiento y la responsabilidad de repensar el pasado para saber de dónde venimos en un momento en el que muchos de los derechos conseguidos por el colectivo se están poniendo en tela de juicio.