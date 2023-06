El regidor de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, rebutja de ple les informacions que indiquen "una mena de sotogoverno que es queda als comuns". Ara bé, Martí considera que aquesta "estructura executiva, d'alts càrrecs públics, amb una llarga experiència gestionant la ciutat és un dels principals tresors de la ciutat". En aquest sentit, ha advertit l'alcalde socialista Jaume Collboni que "farà bé de mantenir aquesta estructura, com també va fer Trias en el seu moment, amb els canvis que consideri oportú".

Martí ha criticat que " la supèrbia de Collboni ha estat el gran impediment per a l'acord d'esquerres" i creu que "té l'oportunitat" de recuperar l'aliança d'esquerres: "Passaran eleccions i hi haurà la possibilitat de tornar a obrir aquest pacte". L'extinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona recomana, en aquest sentit, al nou batlle de la ciutat que intenti recuperar "la confiança" entre les forces d'esquerres .

El PP, que va facilitar la investidura de Collboni, espera ara que el socialista compleixi la seva paraula i no pactin amb els d'Ada Colau . En declaracions a RNE, el líder dels populars a l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que Collboni es va comprometre "minuts abans d'arrencar el ple d'investidura a no governar amb els comuns".

De moment, el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , obre la porta a ampliar el seu govern els propers mesos per i ncloure altres formacions polítiques. Així ho diu en una entrevista a La Vanguardia. Diu que no li preocupa començar el mandat amb només 10 regidors i que espera mantenir bones relacions amb totes les forces polítiques.

"Volem donar l'oportunitat al conjunt de la ciutadania de Barcelona i de Catalunya de corregir amb els nostres vots el que l'Estat ha impedit, el que el PP, el PSOE i Sumar han decidit espatllar", ha explicat en una roda de premsa acompanyat de Maragall. Per això, ha cridat el conjunt de catalans a no desaprofitar aquesta oportunitat i els ha demanat que ajudin amb els seus vots "a defensar Catalunya".

Rufián: "Es va decidir des d'un despatx de Madrid"

De la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, posa en dubte que el projecte del PSC a Barcelona sigui d'esquerres i diu que tant el programa del nou alcalde, Jaume Collboni, com el del candidat de Junts, Xavier Trias, són molt semblants. En declaracions al Cafè d'Idees, el diputat d'ERC creu que el pacte que ha fet alcalde a Collboni "no és bo per Barcelona" si ha estat "aplaudit" per Núñez Feijóo, Álvarez de Toledo o Díaz Ayuso i afirma que es va decidir des d'un despatx de Madrid: "Semblava un capítol de 'Succession'. No és opinable".