10:56

El confinament de la covid va perjudicar especialment els usuaris crònics de fisioteràpia

El confinament per la covid-19 va perjudicar especialment els usuaris crònics de fisioteràpia, com ara les persones amb discapacitat i les que pateixen patologies neurodegeneratives o cognitives, així com els pacients geriàtrics. Fins i tot persones "completament autònomes" van arribar a un estat de "dependència". Així ho afirma una recerca de la Universitat de Lleida (UdL) publicada a la revista 'Physiotherapy Research International'. L'estudi qualitatiu també posa de manifest les barreres tecnològiques de la teleassistència per a col·lectius vulnerables com ara les famílies sense recursos, les persones migrades, les situacions de dependència o les persones amb baixa alfabetització digital.