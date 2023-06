Les ferides obertes després de l'elecció de Collboni a Barcelona

Els partits independentistes volen traduir en vots la indignació, que diuen, ha suposat la investidura de Collboni. Esquerra es desmarca així de la campanya de l'ANC que demana abstenció o vot nul el 23J. Rufián alerta d'un possible gir del PSOE arribant a pactar amb el PP.

Els de Colau no neguen les dificultats d'haver votat com el Partit Popular, però estan convençuts que no els passarà factura a les generals. I pressionen Collboni perquè no s'abraci a la dreta.

Qui no farà de cap de l'oposició és Xavier Trias que situa la mirada en una altra pantalla, les negociacions per governar la Diputació de Barcelona. Ara governen plegats el PSC i Junts. Que es rediti el pacte sembla l'opció més factible. Esquerra no vol saber res del PSC a la Diputació de Barcelona, tot i que els republicans presidiran les de Lleida i Tarragona, gràcies a un pacte amb els socialistes.