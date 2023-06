El nou govern municipal de Barcelona comença a caminar

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja ha signat els primers nomenaments del nou govern de l'Ajuntament, que estarà format exclusivament pels deu regidors del PSC i tindrà quatre tinents d'alcalde: Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Batlle i Jordi Valls. Albert Dalmau serà el gerent municipal.

Segons ha informat el consistori, Bonet serà la primera tinent d'alcalde i s'encarregarà de les àrees d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge; Gay ocuparà la segona tinència i els departaments de Cicles de Vida, Drets Socials, Cultura, Esports, Educació i Coordinació Territorial; Batlle, tercer tinent d'alcalde, mantindrà les competències en Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, mentre que el quart tinent serà Valls, encarregat d'Economia, Hisenda i Promoció Econòmica. Lluís Rabell, per a qui Collboni havia anunciat una tinència d'alcaldia del pla de barris, finalment serà únicament regidor.

Pel que fa als regidors de districte, Batlle liderarà Ciutat Vella, l'Eixample serà per a Valls, Gràcia per a Bonet, Horta-Guinardó per a Rabell, Sants-Montjuïc per a Raquel Gil, les Corts i Sant Martí per a David Escudé, Sarrià-Sant Gervasi per a Gay, Nou Barris per a Rosa Alarcón i Sant Andreu per a Marta Villanueva. També s'han fixat les presidències dels Organismes Autònoms i Entitats Públiques Empresarials de la ciutat.

A través d’aquests primers decrets, queda definida l’estructura política i executiva inicial del consistori, que es completarà amb l’aprovació completa del cartipàs municipal en les properes setmanes.