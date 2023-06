Collboni vol passar pàgina de la investidura

Jaume Collboni aposta per obrir "una nova etapa" a la ciutat just l'endemà de ser investit. En unes declaracions a mitjans al concurs de paelles de La Marina del Port Collboni ha assegurat que vol ser "l'alcalde de tots els barcelonins" en un període marcat per "la proximitat, els consensos i el diàleg". El nou batlle ha remarcat que aquesta dinàmica ha de ser tant en el contacte amb la ciutadania i les entitats socials com dins de la institució.