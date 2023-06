Primeres passes del nou govern de Collboni

Continuen els retrets de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana pel pacte d'investidura que ha fet alcalde el socialista Jaume Collboni. Xavier Trias ha revelat que Collboni li va oferir repartir-se l'alcaldia a parts iguals durant dos anys cadascun, però que ell va rebutjar-ho i va preferir associar-se amb Ernest Maragall. El cap de files dels republicans continua apuntant a Madrid com a origen de l'operació per desbancar Trias, cosa que els socialistes i els comuns neguen rotundament.