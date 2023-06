El diputat pel PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza, defensa que només el candidat del PSC, Jaume Collboni, pot formar un "govern estable" a Barcelona i reclama el vot de Barcelona En Comú perquè "no suma la dreta ni suma l'independentisme". Zaragoza acusa directament a l'actual alcaldessa en funcions, Ada Colau, de tenir "una vara de mesurar diferent": "No va tenir cap problema en rebre els vots de Ciutadans. Sembla que només és important el que li passa a ella".

Zaragoza demana coherència a Ada Colau recordant que el PSC l'ha votat dues vegades a canvi de res: "Fa 4 anys ella estava a la mateixa posició que Collboni. El PSC la va votar sense res a canvi. Colau sembla que si nega quan no li toca amb ella". Sobre el veto dels comuns al Partit Popular per l'alcaldia de Barcelona, José Zaragoza, descarta que els populars estiguin al pacte i demana a Alejandro Fernández que expliqui a Alberto Núñez Feijóo com permeten que a Barcelona hi hagi un alcalde del partit de Puigdemont: "M'agradarà veure com el Sr. Feijóo justifica que el Sr. Puigdemont tingui l'alcaldia de Barcelona".

Considera que els Comuns només es preocupen "per ells" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Zaragoza ha acusat el partit de Colau que "només" es preocupen pel partit: "És la supervivència d'un projecte polític el que s'estan jugant, no el futur de la ciutat: "Quan un partit només es preocupa per a ell, pren decisions que li convenen electoralment però dolents per la ciutat de Barcelona". El diputat del PSC diu amb ironia que és "curiós" que Jaume Asens torni a ser candidat dels comuns a les generals: "No sé si estaven esperant alguna figura que abandonés l'Ajuntament. No van tenir un gran resultat".



Qualifica Podemos d'extrema esquerra Zaragoza lamenta que els "debats perifèrics en l'acció de govern" com el de la 'llei del només sí és sí' "tapen els mèrits d'altres coses" creu que Sánchez no hauria d'haver trencat el pacte de govern cessant a la ministra Montero: "Tenim moltes diferències amb UP, no sé si tantes com Podemos amb Sumar". El diputat del PSC qualifica Podemos d'extrema esquerra tot i que afegeix que no és comparable amb VOX i critica que "prediquen una cosa i després no la practiquen": "Has de tenir eficàcia. La ideologia té uns valors. Una altra cosa és la coherència de les polítiques".



��️ "La ideologia té uns valors. Una altra cosa és la coherència"



