José Zaragoza: "A Barcelona no suma la dreta ni l'independentisme"

José Zaragoza creu que només Jaume Collboni pot formar un "govern estable" a Barcelona i reclama el vot dels comuns: "No suma la dreta ni suma l'independentisme". El diputat del PSC al Congrés assenyala que Ada Colau té "una vara de mesurar diferent" perquè "no va tenir cap problema en rebre els vots de Cs". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica que els comuns "només" es preocupen pel partit: "És la supervivència d'un projecte polític el que s'estan jugant, no el futur de la ciutat". "El PP no està al pacte. Collboni vol un govern amb els comuns, però liderat per nosaltres", ha insistit sobre el veto dels comuns als populars.

En clau estatal, sosté que "Vox no és l'adversari", sinó que ho és el PP. "Vox és una caricatura del PP. El problema no és Vox, són les polítiques del PP. Quina és la diferència de les seves polítiques?", ha insistit. Defensa que Podemos és extrema esquerra i critica que no apliquen el que prediquen. Assegura que els comuns acaben fent les polítiques dels socialistes. Lamenta que els "debats perifèrics en l'acció de govern" com el de la 'llei del només sí és sí' "tapen els mèrits d'altres coses".