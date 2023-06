El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, no entén per què Ada Colau ha facilitat la investidura de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, i hauria trobat més "coherent" fer un pacte de govern de les esquerres, on es "podria" incorporar ERC: "A Barcelona va guanyar el més votat, és la llei". Joaquim Nadal considera que no es pot qüestionar la legitimitat de Jaume Collboni com a alcalde perquè és la llei: "No es pot questionar res, a no ser que canviem la llei i fem un sistema de segona volta".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Joaquim Nadal creu que Xavier Trias pot sentir-se enfadat i pot dir "que els bombin" tot i que afegeix que ell "probablement no ho hauria fet" malgrat que "tots tenim reaccions primàries": "Amb la llei a la mà, tot resultat és legítim. És coherent? Potser no. Potser no li hauria convingut a Barcelona, però algú no pot qüestionar a un alcalde".

Pel que fa a l'acord entre Guanyem Girona i Junts per Catalunya, Nadal planteja dubtes sobre si l'aliança que ha fet a Lluc Salellas alcalde de Girona és "prou sòlida": "Són antagònics, potser només els uneix l'accent independentista".

A favor de donar suport a Pedro Sánchez per frenar la ultradreta Nadal demana una reflexió després de les eleccions municipals de si la suma dels partits independentistes "hauria de comptar": "Ha comptat a Barcelona? No. A Girona? Sí. Això va per barris". Preguntat per si els partits independentistes haurien de donar suport a un govern del PSOE per frenar la ultradreta, Joaquim Nadal creu que si els partits "de matriu catalana" tenen pes suficient per apuntalar a Pedro Sánchez, "ho han de fer".



