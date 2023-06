"Vols saber amb qui parla la teva parella? Com espiar a la teva xicota?". Són alguns dels titulars d'alguns articles o videotutorials d'algunes pàgines web que proliferen per a Internet, la xarxa en va plena d'aquest tipus de missatges. Promouen l'espionatge, fins i tot, a través de les xarxes socials o d'aplicacions conegudes i instal·lades al nostre mòbil, i que, fent-ne un mal ús, faciliten el control de la parella. Per exemple, una nova opció de Whatsapp permetrà instal·lar l'aplicació en qualsevol telèfon i això obre una bretxa de seguretat i privacitat que podria agreujar els casos en què una persona pateixi maltractament.

"Estan fomentant el discurs i la normalització d'aquest tipus d'actituds, inclús influenciadors que també estan normalitzant aquest tipus de conductes...", detalla Selva Orejón, pèrit judicial que també investiga i gestiona crisis de reputació i identitat digital.

Els experts adverteixen, cada vegada fan falta menys coneixements tècnics. Segons les expertes aquestes aplicacions no són noves, de fet ja estan incorporades als nostres telèfons intel·ligents des de fa molt de temps. El que alerten és que no cal ser un professional per fer-les servir, tal com explica Orjeón: "Potser ara no requereixes tants coneixements tècnics com per a tenir-ho al teu abast (per a espiar)".

I també recorden: exercir aquesta pressió és delicte. Com li ha passat a la Laura, que prefereix mantenir-se en l'anonimat. Té 25 anys i ho va patir en una relació anterior. Va ser ella qui va deixar-li mirar el mòbil a la que aleshores era la seva parella en una relació estable, tot plegat, pensant que el tranquil·litzaria... però va patir l'efecte contrari.

"Cada vegada em vaig sentir més controlada, amb més pes... dubtant d'amb qui podia parlar, de què podia parlar... acabes patint cada paraula que escrius, cada paraula que envies...", explica Laura. Fins i tot, recorda que una vegada va conèixer un noi i va agregar-lo i guardar el seu contacte amb el seu nom seguit de "tranquil que té xicota", perquè el seu xicot ho veiés.

Sentir-se vigilada: una modalitat de maltractament Laura admet que amb certes persones ja no tenia converses amb el mòbil, o fins i tot s'havia creat un compte d'Instagram diferent "per poder parlar sense que estigués tan pressionada". "Sentir-se vigilades constantment encara que no estigui físicament la persona al teu costat, produeix ansietat, angoixa...", detalla Francisca Verdejo, magistrada del Jutjat Número 2 de Violència sobre la Dona. “Això és una modalitat de maltractament i que aquest és l'inici d'un delicte d'assetjament“ "La idea és que sàpiguen, des del primer moment, tant la noia de 18 anys com la dona que és gran, que això és una modalitat de maltractament i que aquest és l'inici d'un delicte d'assetjament", detalla Verdejo.