Alerta per la proliferació de missatges a internet i a les xarxes socials que animen a utilitzar la tecnologia per controlar les parelles. Els experts adverteixen que cada cop calen menys coneixements tècnics per a fer-ho. I recorden: exercir aquesta pressió és delicte.

Un delicte, el d'assetjament, que pot comportar dos anys de presó. I recomanen autoprotegir-se, per exemple canviant freqüentment les contrasenyes. El 017, un telèfon gratuït i confidencial, va atendre l'any passat a Espanya 67000 consultes d'usuaris preocupats per la seva ciberseguretat.