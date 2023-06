La pluja d'aquest cap de setmana ha tingut doble cara: per una banda, perquè al Pla de Lleida no hi plovia tant des del setembre passat i, per tant, era una pluja molt esperada, però, per l'altra banda, aquesta pedregada ha fet mal. Els pagesos calculen que els danys assoleixen fins al 85% en plantacions de poma i pera d'Alguaire. Els cultius de figues també han estat perjudicats.

La tempesta acompanyada de pedra va caure dilluns a la tarda entre el Segrià i la Noguera. El president del sindicat agrari Asaja Lleida, Pere Roqué, ha explicat que la zona on hi ha hagut més danys ha estat sobretot a la zona de l'aeroport. Va arribar a altres municipis com Vilanova del Segrià i la Portella.

Alguaire, la més perjudicada La tempesta a Alguaire, al Segrià, ha estat breu, però ha descarregat amb molta força i amb pedra de la mida d'un cigró. Ha tocat fruita de llavors, poma i pera, i també de pinyol, préssec i nectarina. Les peces que han quedat marcades difícilment es podran regenerar per a quan toqui collir-les i així el mercat no les accepta. Una situació que es repeteix un mes després, quan va ocórrer un episodi similar. 02.04 min La pedregada malmet la meitat de la collita a Alguaire Així, els pagesos calculen que les pèrdues en la collita de poma arriben al 100%. "No he trobat encara cap fruit que no tingui un petit patac", comenta un dels pagesos de la localitat, Fausto Guàrdia. Aquestes pomes no es cullen fins a l'octubre. Tanmateix, no tindran temps de regenerar-se per ser acceptades al mercat. Roqué demana "rapidesa important" pel tema dels peritatges.