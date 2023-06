Jordi Ballart planteja ilÂ·legalitzar partits com Vox

L'alcalde de Terrassa en funcions, Jordi Ballart, creu que s'hauria de plantejar il·legalitzar partits com Vox: "Hi ha discursos que no es poden permetre de cap manera". Jordi Ballart reclama més contundència per part del sistema judicial i de la llei de partits en contra de les formacions que generen odi i intolerància: "Hi ha discursos d'odi i algun dia algun jutge hauria de dir alguna cosa, que no acabin amb el que s'ha aconseguit".

No hi ha alternativa al govern de Ballart En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Ballart ha asssegurat que prioritzarà refer el pacte amb ERC i obre una porta a incorporar Junts al govern municipal, tot i que no descarta acords puntuals amb el PSC: "Tots els escenaris són oberts, podem governar amb 11 regidors". L'alcalde en funcions de Terrassa diu que no hi ha una majoria alternativa a la que ell encapçala ell perquè qualsevol altra opció passaria un pacte amb Vox: "Hem de parlar de cordó sanitari i visualitzar la seva política de solucions fàcils a problemes complexes". El PSC s'imposa a Lleida i Tarragona i Albiol assoleix la majoria absoluta a Badalona

"No parlem de la B40 ni del Quart Cinturó" Ballart defensa la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell que connecti una via que enllaci amb Abrera i que enllaci amb la ronda Oest de Sabadell per no generar un problema a Terrassa: "No estem parlant del Quart Cinturó ni de la B-40 que hauria d'arriar fins a Granollers". Jordi Ballart retreu a la Generalitat "no presentar-se" a la signatura de l'acord tancat amb el ministeri, després de molts mesos: "Vam arribar un acord el març. Ja ha passat el primer trimestre, ja veurem. Si no ses tanca l'acord abans de la legislatura, dubto que ho faci un govern del PP i Vox". “☕ @jordi_ballart demana celeritat per la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell | @TotperTerrassa @ajterrassa



��️ "Dubto que un govern el PP amb el suport de Vox acabi fent la Ronda Nord".



�� https://t.co/MrTxQlo94k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/1Ki1cfWpiV“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2023 02.19 min La pugna per la ronda Nord es cola entre els atacs dels partits L'alcalde en funcions de Terrassa es posa com a primera fita el manteniment de carrers, voreres, parcs infantils i jardins: "Necessitem un pla de xoc per posar la ciutat al dia". Ballard situa en segon lloc la neteja i diu que s'hi han fet millores i "cal un pas endavant en corresponsabilitat".