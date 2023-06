Jordi Ballart demana plantejar il·legalitzar partits com Vox

Jordi Ballart creu que s'hauria de plantejar il·legalitzar partits "que generen odi, intolerància i atempten contra els drets de les persones" com Vox: "En la democràcia, hi ha discursos que no es poden permetre de cap de les maneres", diu demanant més fermesa. L'alcalde de Terrassa en funcions encara no té clar a qui votarà a les eleccions generals, però descarta votar Pedro Sánchez: "M'ha decebut molt. Havia de solucionar el problema a Catalunya i no ho va fer. És un polític camaleònic". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que "de moment" el front comú que busca el sobiranisme ha estat "pactar l'alcaldia de Roses".

En clau local, prioritza refer el pacte amb ERC i obre una porta a incorporar Junts al govern. No descarta pactar amb el PSC per governar, tot i que "és més difícil un pacte estable". Defensa la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell i demana celeritat perquè no sigui "una nova oportunitat perduda": "Dubto que un govern el PP amb el suport de Vox acabi fent la Ronda Nord", ha dit. Ens parla del cas del seu fill diagnosticat amb leucèmia i reivindica la via d'adopció de nens amb necessitats especials.