Joan Manuel Serrat rep el Premi Nacional de Cultura 2023

El cantautor Joan Manuel Serrat; el pintor Joan-Pere Viladecans; la traductora Dolors Udina Abelló; la pallassa i directora d’espectacles de circ Alba Sarraute Pons, i el festival Eufònic han estat distingits amb els Premis Nacionals de Cultura 2023. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha lliurat els reconeixements en un acte al rehabilitat Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Premi Nacional de Cultura 2019. Els guardons s'atorguen anualment a persones, entitats o institucions que hagin contribuït a la creativitat.

El Premi Nacional de Cultura reconeix que Serrat hagi sabut arribar als públics més diversos, des de la seva vincula­ció inicial amb el moviment de la Nova Cançó, amb lletres pròpies i de poetes reconeguts, que l’han convertit en un cantant de gran projecció popular, nacional i internacional. També han valorat que el 2022 es va retirar dels escenaris després de més de 50 anys del seu debut.

Reconeixement a la pintura

El pintor Joan-Pere Viladecans ha rebut el premi per la seva trajectòria com a pintor i gravador, des de 1969, en l’àmbit de les arts visuals. “Partint de l’informalisme català de postguer­ra i l’avantguarda, Viladecans assoleix un llenguatge propi per a les seves obres, que ha exposat en galeries d’art d’arreu del món”, han puntualitzat des del CoNCA.