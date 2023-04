Les escriptores Olga Merino i Marta Orriols i l'escriptor Juan Gómez Bárcena, l'actriu Zoe Stein i l'actor Dafnis Balduz, l'editora Laura Claravall, les músiques Núria Graham i Maria Rodés, la documentalista i fotògrafa Laura Sisteró, la dissenyadora de catifes Lorena Canals, el fotògraf Mr. View i el Festival de Curts de Barcelona Filmets, són els guardonats de la 25a edició dels Premis Continuarà. Aquests premis dolços, una rosa elaborada pel pastisser, Yann Duytsche, són un reconeixement a professionals que han destacat als seus àmbits durant aquest any, es lliuraran el 22 d'abril a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona, punt de trobada de l'àmbit cultural i de la societat catalana.

En la setmana de Sant Jordi no hi podia faltar un reconeixement a la literatura. Rebrà el Premi Continuarà 2023 l'escriptora i periodista Olga Merino, guardonada el passat desembre per la RAE a la Millor Creació Literària per la seva novel·la 'La forastera'. El seu darrer llibre és 'Cinco inviernos'.

RTVE Catalunya també guardonarà l'escriptora Marta Orriols, que acaba de publicar 'La possibilitat de dir-ne casa', la seva obra entre les que destaquen 'Anatomia de les distàncies curtes' i 'Aprendre a parlar amb les plantes', s'ha traduït a setze llengües. I l'escriptor i crític Juan Gómez Bárcena que acaba de publicar 'Lo demàs es aire', el seu setè llibre amb el que ha aconseguit molt bona acollida i nombrosos premis. També rebrà un reconeixement l'editora Laura Claravall d'Ediciones del Subsuelo.

Pel que fa a les arts escèniques, els premiats seran l'actriu Zoe Stein i l'actor Dafnis Balduz. Zoe Stein, nominada a la Millor Actriu Revelació als Goya 2023 per la pel·lícula 'Mantícora', darrerament ha estrenat 'La chica invisible' i va participar a la sèrie de TVE 'La caza. Tramuntana'. Dafnis Balduf té una llarga trajectòria en el món del cinema, el teatre i la televisió, els últims anys ha treballat a films com 'Los renglones torcidos de Dios' o 'Malnazidos', a sèries com 'La Mesías' o 'Cuéntame cómo pasó' i a obres de teatre com 'L'oreneta' o 'La foscor'. Seguint amb el setè art, es vol premiar a Filmets Badalona Film Festival en la seva 49a edició.

Pel que fa a la música, les artistes Núria Graham i Maria Rodés seran reconegudes amb el Premis Continuarà 2023. La cantant i compositora Núria Graham ha presentat enguany el seu àlbum 'Cyclamen', el seu quart treball. Per la seva banda, Maria Rodés ha publicat 'Fuimos los dos', el vuitè àlbum de la seva carrera.

RTVE Catalunya també vol premiar a la documentalista i fotògrafa Laura Sisteró i al fotògraf Mr. View, un reconeixement al seus treballs. Pel que fa al disseny, rebrà el seu guardó la dissenyadora de catifes Lorena Canals.