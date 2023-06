''La realitat és dura'' han estat les paraules del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena per remarcar la gravetat de la situació de possibles incendis forestals a Catalunya durant aquest estiu. Elena i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, han fet una crida aquest dijous a la conscienciació i la col·laboració de la ciutadania per prevenir incendis. Elena ha assenyalat que hi ha un risc "molt elevat" d'incendis especialment en un context de sequera.

Les pluges no són suficients Per la seva banda, Jordà ha indicat que tot i que el mes de maig ha plogut no ho ha fet de forma suficient. Els dos consellers han fet aquesta crida durant la presentació de la campanya informativa d'enguany contra el risc d'incendi, que remarca la necessitat de prevenir i evitar els incendis causats per l'acció humana.