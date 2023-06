Com és el Pla Estratègic de gestió del foc de la Vall d'Aran?

El govern autònom de la Vall d'Aran, compta amb un Pla Estratègic de gestió del foc pioner a Europa per reduir incendis. S'ha fet un llistat de terrenys, amb l'acord dels propietaris, on l'acció del foc és positiva per a reduir el combustible i regenerar el mantell vegetal. L'objectiu és recuperar camins perduts i ampliar el nombre de pastures. El Pla només es pot aplicar en els llocs previstos sempre què les condicions meteorològiques ho permetin tal com va succeir, fa uns mesos a Canejan.