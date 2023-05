Receta de guisantes multiesféricos con sepietas

Para la sepietas:

8 sepietas sucias

Aceite de oliva

Para la salsa de butifarra negra:

200 g de butifarra negra

53 g de ceps congelado

66,5 g de cebolla blanca

1/2 ajo

13,4 g de vino de bandeira

166 g de caldo de jamón

200 ml de agua mineral

33,3 g de aceite de oliva

0,3 g de goma xantana

Sal

Pimienta negra molida

Para la base de alginato:

66,5 ml de agua mineral

0,33 g de alginato sódico

Para la base de guisantes con jamón:

100 g de guisantes congelados

100 g de caldo de jamón

0,4 g de goma xantana

1,5 g de gluconolactato

Sal

Pimienta

Para hacer los multiesféricos:

100 g de base de guisante y jamón

133 g de base de alginato

4 corta pastas de 10 cm

10 láminas de papel de horno

Para el anís ligado:

13,3 g de anís

0,05 g de goma xantana

Para las hojas secas de menta:

1 manojo de menta

Para el aceite de menta:

13,3 g de aceite de maíz

1,3 g de hojas secas de menta

Para la reducción de Oporto:

14,8 g de vino bandeira

1,1 g de glucosa líquida

Otros:

1/4 de bote de caviaroli de arbequina

Para las sepietas: Hacemos un corte en la parte superior donde empieza la pluma de la sepieta. La quitamos con mucho cuidado de que no se quede ninguna parte de la pluma y no se rompa la sepieta. Le quitamos los ojos y la boca. En el momento del pase las marcaremos a fuego fuerte en varias sartenes. Las reservaremos para el pase en gastronorm. Para la salsa de butifarra negra: Poner una marmita con agua y sal al fuego. Una vez esté, escaldamos los ceps durante 30 segundo. Cortaremos en dados pequeños. Pelar la cebolla a brunoise. Ponemos un rondón a calentar con aceite de oliva y añadimos el ajo picado y la cebolla. Pochamos hasta que empiece a dorar y añadir en este punto los ceps. Fondear a fuego fuerte. Picamos la butifarra negra en dados pequeños y se la añadimos al paso anterior. Fondeamos a fuego fuerte y agregamos el vino de bandeiras. Desglasamos. Añadimos el caldo de jamón y el agua y cocer durante 45 minutos a fuego medio. Colamos y pasamos por colador de tela. Apretar fuerte para sacar todo el jugo. Retirar toda la grasa obtenida. Ligar con xantana. Si en el momento del pase se quedara liquida la ligaríamos con maicena. Para hacer la base de alginato: Disolvemos el alginato en agua. Trituramos con la túrmix hasta que no tenga grumos. Dejar reposar 24 horas. Para hacer la base de guisante con jamón: Calentamos el caldo de jamón Añadimos los guisantes congelados en un vaso americano y cuando el caldo de jamón está caliente se lo añadimos y trituramos 3 minutos a máxima potencia. Luego probaremos y rectificaremos de sal y pimienta, si fuese necesario. Lo pasamos por estameña. Una vez lo tengamos dividimosen 2 y mezclamos 1 parte con el gluconolactato necesario por receta y la otra parte con la xantana. Una vez lo tengamos, mezclamos las dos parte hasta que las tengamos bien integradas. Sacamos el aire en la maquina de vacío y disponemos en dosificador. Para hacer los multiesfericos de guisante y jamón: Cortar cuadrados de 12 x 12 cm de papel encerado. Escudillar con biberón con base de guisante con jamón, sobre el baño de alginato y hacer los esféricos de 1 cm aproximadamente. Dejaremos cocer las esferas en el alginato 3 minutos. Necesitamos 25 esferas para una ración. Disponer en una bandeja los papeles cortados 12x12 sin sobreponerse. Acto seguido disponemos la cortapasta de 10cm sobre el papel. Escurrimos las esferas y vamos metiéndolas en el cortapastas por la parte de dentro y pegadas al acero. Una vez completemos el circulo, quitaremos el cortapasta. Quedará sobre el papel un collar de esféricos. Reservaremos en nevera tapados. Para el anís ligado: Trituramos el anís con la xantana. Reservaremos para el pase en biberón. Para las hojas secas de menta: Deshojamos las hojas de menta. En un plato hondo filmamos con tensión y colocamos las hojas de menta encima. Cocemos en microondas 2 minutos a máxima potencia. Repetiremos la operación las veces necesarias. Una vez se enfríen quedan secas. Reservar en un lugar seco. Para el aceite de menta: Cogemos las hojas secas y las trituraremos en vaso americano. Disponer el polvo en la conchadora y añadir el aceite en forma de hilo. Dejar trabajar la máquina durante 1 hora. Retirar y reservar en un dosificador de salsas. Para hacer la reducción de oporto: Juntamos los ingredientes y los llevamos a ebullición. Hervir a fuego hasta obtener 85 gr de oporto reducido. Reservar. Para sacar los brotes de menta: Necesitaremos sacar 60 brotes pequeños de menta. Reservar para el pase. Acabado y presentación: Voltear el multiesférico con la ayuda del papel de 12 x12. Disponemos en el centro del plato, y de esta manera la parte plana del multiesferico queda en la base del plato. Marcamos la sepieta en varias sartenes a fuego vivo. Salamos antes de marcar y reservamos después. Salseamos con la salsa de butifarra negra el centro del multiesférico. Disponemos las 2 sepietas en el centro y sobre ellas ponemos el caviar de aceite oliva. Añadimos 2 puntos de reducción de Oporto, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Añadir 8 gotas de aceite de menta de la conchadora alrededor. Ponemos 2 puntos de anís en la parte izquierda y derecha. Ponemos 2 hojas de menta sobre la sepieta.