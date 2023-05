¿Qué mejor plan para un miércoles que quedarse en casa descansando después de un día duro de trabajo? RTVE te trae la mejor programaciónde televisión para que no te falten motivos para hacerlo. No te pierdas esta noche en La 1 un nuevo capítulo de la serie que está arrasando: Los pacientes del doctor García, basada en la novela de Almudena Grandes. Recuerda que, si todavía no te has enganchado, tienes todos los episodios emitidos hasta ahora disponibles en RTVE Play, ¡gratis! En La 2, Carlos del Amor entrevista al actor Ricardo Gómez, famoso por su papel de Carlitos en Cuéntame cómo pasó, en La matemática del espejo. Sigue leyendo para enterarte de todo.

23:35 horas, en La 1: Los pacientes del doctor García Después de disfrutar de un nuevo capítulo de la serie 4 estrellas, no cambies de canal porque La 1 emite un nuevo episodio de Los pacientes del doctor García, la ficción que está arrasando en las plataformas digitales. A partir de las 22:35 horas puedes ver el séptimo capítulo de la trama, basada en la exitosa novela de la escritora Almudena Grandes. En esta entrega, Manuel, personaje al que da vida el actor Tamar Novas, es testigo de la buena acogida que Perón dispensa a los nazis fugados y transmite sus averiguaciones. 5 hechos sorprendentes de la serie 'Los pacientes del doctor García': ¿realidad o ficción? RAQUEL ELICES Un thriller de espías y drama que conecta acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el franquismo. Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui encabezan el reparto de esta adaptación televisiva. En RTVE Play tienes disponibles todos los capítulos emitidos hasta el momento para que puedas disfrutar de ellos como y cuando quieras... ¡además de gratis!

23:35 horas, en La 1: Españoles en conflictos Almudena Ariza aborda esta noche en Españoles en conflictos el problema de Filipinas, el tercer país del mundo que más residuos tira al mar, un asunto crítico en ciudades como su capital, Manila y una pesadilla medioambiental para todo el mundo. A partir de las 23:35 horas, en La 1.