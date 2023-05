“El caso de "El Nani" llega a juicio en 1988, pero él desaparece cinco años antes, en 1983. Se convierte en uno de los casos más mediáticos del momento a raíz de que la familia empieza a denunciar lo que le ha ocurrido a su hermano”, explica Ángela Gallardo sobre la serie documental Pacto de silencio que ha dirigido junto a César Vallejo en Las tardes de RNE y qué retrata este suceso 40 años después.

Las hermanas de Santiago Corella, “El Nani”, “empiezan a denunciar lo que le ha ocurrido a su hermano en dependencias policiales. No se creen la versión policial. Eso de que se había fugado, de que se había escapado”, ha añadido Gallardo. “Ellas mismas también fueron detenidas el mismo día que al Nani, llevadas a dependencias policiales y le escucharon cómo fue torturado”.

La lucha de la familia fue “bastante dura” hasta que “consiguieron que un abogado les escuchara, que un muy joven juez instructor, Martínez Arrieta, también las escuchara”, ha destacado la codirectora. “Eran las hermanas de un delincuente frente a la policía”. “Es la primera vez que se sienta un grupo de policías en el banquillo acusados de un hecho tan grave como la desaparición de una persona”.

Los abusos policiales

La cinta retrata lo que ha cambiado España desde La Transición y esto es algo que le sorprendió al director, “quizás porque yo no me imaginaba a los 80 de esa manera. Realmente creo que hay muchas cosas de nuestra historia que no son exactamente como nos han contado, y que hay un campo bastante amplio para poder investigar”.

Vallejo señala que estos hechos fueron en el “inicio de la democracia”, cuando “están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo y es una época bastante convulsa y compleja, donde por ejemplo, las torturas estaban bastante a la orden del día”. “Es la primera vez que un juez instructor se plantea que lo que está diciendo la policía en el atestado no es verdad. A la policía no se le cuestionaba”, añade la directora.

“El defensor del pueblo de aquel entonces nos reconoce que había muchísimas denuncias por torturas y que estaba bastante generalizado. Dice ‘hasta la última policía municipal estaba acostumbrada a pegar, a maltratar’. Hay muchas cosas que cambian a raíz de este caso y a raíz del juicio del Nani y de la sentencia. No es un juicio histórico, pero también la sentencia lo es”, ha destacado Gallardo.