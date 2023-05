Els grans esdeveniments musicals com els concerts de Coldplay tenen també una vessant amarga. Els Mossos d’Esquadra han detingut 4 persones per vendre passis especials, polseres i credencials per accedir als concerts de la banda britànica. Els homes suplantaven la identitat dels organitzadors i buscaven possibles víctimes a les immediacions de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, on es fan els 4 recitals de la banda.

Els arrestats tenien antecedents per fets similars, ja que havien estat fent servir la mateixa tàctica en esdeveniments musicals similars i de gran envergadura. La policia els va arrestar aquest dijous, acusats d’un delicte d’estafa i falsedat documental. De moment, hi hauria almenys 1 víctima. Des del cos policial han recordat que durant aquests dies s’ha desplegat un dispositiu específic per detectar aquestes situacions. Així, a través de la feina coordinada amb els organitzadors dels concerts han tingut coneixement de fins 250 reclamacions.

500 persones sense entrada vàlida el primer concert El persona de seguretat va xifrar en 500 les persones que es van quedar sense accedir a l'interior de l'Estadi Olímpic de Montjuïc per haver patit una estafa en la revenda d'entrades. Després de pagar més de 100 euros per entrada, a les portes del recinte els van donar un document conforme van patir un frau. 01.13 min Estafes en la revenda d'entrades en el primer concert de Coldplay

L'OCU recomana fer una reclamació Les organitzacions de consumidors recomanen fer una reclamació en cas de patir una estafa d'aquesta característica. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) de Catalunya ha constatat que s'han detectat nombrosos problemes amb entrades comprades en pàgines web de revenda. De fet, l'OCU advertia l'agost del 2022 que s'havien venut unes 200.000 entrades en un termini molt curt de temps, un fet que podria originar situacions com les viscudes aquests dies a Barcelona.