Estafes en la revenda d'entrades en el primer concert de Coldplay

Shows com el de Coldplay deixen veure la cara més fraudulenta d'aquells que volen lucrar-se amb l'il·lusió dels fans. A les portes de l'Estadi, els afectats per les estafes en la revenda van haver d'escoltar el grup des de fora. Després de pagar més de 100 euros per entrada, els van donar aquest document conforme van patir un frau. El personal de seguretat del recinte xifra en més de 500 els afectats al primer dels concerts de la banda a Barcelona.