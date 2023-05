La barra del Trabucador es troba en estat d'emergència pel poder invasiu del mar, davant la reserva natural de la Ràpita. Calculen que en els pròxims 50 anys podria desaparèixer baix l'aigua la meitat del Delta de l'Ebre. El territori s'enfonsa any rere any per falta de sediments que abans aportava el riu a la costa, i així es va perdent gairebé tot el paratge.

Aquesta reserva natural conté l'única colònia de cria de flamencs de Catalunya, i els canvis climatològics la posen en risc, com també a les espècies en perill d'extinció i a tots els valors naturals que donen vida al territori.

La colònia del Delta de l'Ebre és l'única cria de flamencs de Catalunya RTVE Catalunya

La fragilitat de la platja del Trabucador L'any 2020, el Delta de l'Ebre va patir el temporal de Glòria, una tempesta que va posar-ne a prova la fragilitat. Es va superar el pitjor dels escenaris possibles. Va ser d'un impacte tan gran que va enfonsar 150 metres d'ample de la platja del Trabucador. Va destruir-ne el 35% de la superfície, és a dir, dos quilòmetres que van quedar totalment destrossats, i més de la meitat de l'istme trencat per diferents canals. Ho demostren les imatges següents, enregistrades pels Bombers de la Generalitat. L'Informatiu El Delta de l'Ebre després del temporal Glòria Vistes aèries del Delta de l'Ebre gravades pels Bombers de la Generalitat de Catalunya l'any 2020 després del temporal Glòria i les destrosses prov... Ver ahora Arran d'aquest temporal, el Glòria, la meitat del delta està actualment a menys de mig metre d'alçada del nivell del mar. Així, a causa de factors climatològics i el seu mal estat, la Platja del Trabucador es troba en estat d'alarma. Tan inestable és la situació que s'hi ha limitat l'accés a la major part de la platja, com també a altres espais del delta, per protegir-los. Es necessiten mesures urgents per de posar fi a aquesta situació i, per això, els habitants demanen suport des de fa anys, i tenen l'esperança que algun dia els arribi una solució que doni resultats visibles i eficaços. Agricultors i veïns sofreixen la regressió del terreny i l'avanç del mar de forma significativa. Jordi Margalef, pagés, va perdre una casa l'any 2002 per un temporal: ara és al mig del mar. Actualment, li preocupa una segona casa, que d'aquí a pocs anys, també serà engolida pel Mediterrani. Repor La Batalla del Delta Ver ahora