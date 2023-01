04:42

El portaveu de la plataforma en Defensa de l'Ebre explica que tres anys després del temporal Glòria no s'han pres mesures per protegir el Delta

Joan Antoni Panisello considera que no s'està fent prou i que existeix una gran descoordinació entre administracions. Per això, creu que caldrà una nova tongada de mobilitzacions com les que es van fer per impedir el transvassament d'aigua de l'Ebre: "lo territori es té que posar en marxa, la gent té que sortir al carrer no per criticar ningú sinó per reclamar que se prenguin les mesures ja definitives per a solucionar els problemes que té el Delta", assegura en declaracions a Ràdio 4.

Aquest diumenge un centenar de persones s'han concentrat a la platja del Trabucador per exigir l'aprovació del pla de protecció d'aquest paratge natural. Consideren que les mesures que s'han habilitat fins ara són insuficients i per això anuncien una gran mobilització pel 12 de febrer. | OLGA RODRÍGUEZ