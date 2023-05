Desconfiança entre els usuaris de la línia R2 sud

L'R2 Sud de Rodalies ha recuperat aquest dissabte el servei habitual després de 19 dies d'afectacions per una avaria al quadre de senyals de l'estació de Gavà (Baix Llobregat). Els usuaris han rebut el retorn a la normalitat amb alleujament, però desconfien que dilluns la línia funcioni correctament. De fet, els viatgers no obliden el calvari de les darreres setmanes caòtiques, amb menys trens, més esperes i un servei alternatiu de busos que no ajudava gaire perquè duplicava el temps de viatge.

01.23 min Represa sense incidències a la R2 Sud | JUANFRA ÁLVAREZ

La normalitat s'ha recuperat a quarts de vuit del matí, quan han començat a circular amb la freqüència habitual els trens entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A partir d'ara, els caps de setmana els viatgers de l'entrada sud a Barcelona per Gavà disposaran de 4 trens de l'R2 sud i dos trens Regionals, per hora i sentit. Els dies feiners, les freqüències són de 7 trens de rodalia per sentit en hora punta i 4 en hora vall, a banda de dos trens Regionals per hora i sentit.

00.55 min L'R2 Sud de Rodalies recupera el servei habitual

19 dies amb el servei alterat La incidència de l'1 de maig, quan va incendiar-se un quadre de senyals a l'estació de Gavà, havia obligat durant aquests dies a restringir la circulació dels trens. Des d'aleshores només circulaven quatre combois per hora i sentit i s'havia hagut de reforçar el transport per carretera amb autobusos per donar alternatives als usuaris. L'avaria de l'R2 podria allargar-se fins a tres setmanes Les causes de la incidència no s'han aclarit encara. Adif va atribuir l'avaria inicialment a un llamp, però el Servei Meteorològic de Catalunya va certificar que el dia 1 de maig no es va registrar cap tempesta a la zona propera a l'avaria. No obstant això, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries va mantenir aquesta hipòtesi i va descartar que la incidència fos deguda a la manca d'inversions.