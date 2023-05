Miguel Poveda ha estat nominat als Grammy Llatins 5 vegades, ha guanyat un Premi Nacional de Música i fa 35 anys que triomfa als escenaris d'arreu del món. Aquesta vegada, el cantaor fa parada al 'Late Xou amb Marc Giró' per parlar de la gira que té en marxa, del seu últim àlbum, que es diu 'Diverso', i dels seus orígens.

L'artista ha anunciat el final de la gira que acaba de començar. A Barcelona vindrà el 15 de desembre i actuarà a l'Auditori del Fòrum. Miguel Poveda interpretarà temes de 'Diverso', un entramat de diferents músiques, que el cantaor ha anat assimilant al llarg dels anys, amb el Flamenc com a eix central. Les entrades ja estan a la venda.

Miguel Poveda presenta 'Diverso' i parla de la gira que té en marxa i dels seus orígens JOSEP ECHABURU

Miguel Poveda reconeix que és molt perfeccionista en la posada en escena dels seus concerts. "M'agrada que tot tingui una elegància, una classe perquè l'escenari és un lloc sagrat i el públic s'ho mereix", ha declarat l'artista i ha afegit: "M'agrada que tot estigui bonic i cuidat".

Abans de sortir a l'escenari, el cantaor beu un didalet. "Encara que no ho sembli, abans de sortir estic molt acollonit. Em sembla impossible fer, el que després faig", ha explicat Miguel Poveda. "Com que no bec gaire, amb un didalet em desinhibeixo una mica", ha dit.