Premios MIN 2023: Horario y dónde ver

Esta noche celebramos la música independiente con la entrega de los Premios MIN, organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFI), una cita que no te puedes perder. Samantha Hudson se pone al frente de una gala que promete grandes momentos, y es que, aparte de conocer quiénes son los galardonados en cada una de las 21 categorías, también disfrutaremos de actuaciones musicales espectaculares, entre ellas la de Los Estanques y Anni B Sweet, uno de los artistas más nominados de la edición. Interpretarán "Tu pelo de flores", aunque no será la única canción que escuchemos esta noche. RTVE Play emite en directo la gala de los Premios de la Música Independiente, que se podrá seguir desde las 21.00 horas de este miércoles.

La La Love You y Karmento, entre las actuaciones

Tanxugueiras lidera la lista de nominados de los Premios MIN, con un total de siete nominaciones, de mejor álbum del año a mejor directo, pasando por el mejor videoclip o el mejor álbum gallego. Le siguen en nominaciones Los Estanques y Anni B Sweet con seis, Zahara con cinco y Vicente Navarro y las Ginebras con cuatro. Alice Wonder, Rigoberta Bandini y Las Migas también se encuentran entre los artistas que optan a hacerse con un galardón en el XV aniversario de los Premios de la Música Independiente, que nacieron en 2009 para reconocer la creación artística, la diversidad cultural, el nuevo talento y la calidad de las producciones publicadas por las Pymes musicales en nuestro país.

Karmento y La la Love You, entre los artistas de los Premios MIN 2023 Premios MIN

Ginebras, Los Estanques y Anni B Sweet, Rigoberta Bandini, ROBE y Zahara compiten en la categoría de mejor artista, mientras que en la categoría de internacional encontramos a Angel Olsen, Belle and Sebastian, Big Thief, Fontaines D.C. y Javiera Mena. Por otra parte, los candidatos a hacerse con el premio al mejor álbum del año son Biznaga por Bremen no existe, La Bien Querida por Paprika, Los Estanques y Anni B Sweet por Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, Nacho Vegas por Mundos inmóviles derrumbándose y Tanxugueiras por Diluvio. Son solo algunos de los premios que se entregarán esta noche a partir de las 21.00 horas, con un total de 21 categorías en las que se incluyen canción del año, mejor artista emergente, producción musical y letra original, entre otros.

Además de Los Estanques y Anni B Sweet, otros artistas se subirán al escenario del Auditorium Palma de Mallorca para interpretar su música. La La Love You, Karmento, OR (O-ERRA), Xavibo, Las Migas y shego actuarán en los Premios MIN, que cuentan con la ayuda financiada de Mallorca, la Unión Europea Next Generation EU, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Agencia de Estrategia Turística de Islas Baleares.