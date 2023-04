Los premios MIN desvelan el listado de nominados

Ya conocemos el listado de artistas que optarán por el galardón de este XV Aniversario de los Premios de la Música Independiente, organizado por la Unión Fonográfica Independiente (UFI).

Tanxugueiras triunfan como el grupo con más nominaciones, siete en total, en las categorías 'The Orchard a Álbum del Año’, ‘Sympathy for the Lawyer a Mejor Videoclip’, ‘Álbum Música de Raíz’, ‘Álbum Gallego’, 'SAE Spain a Producción Musical’, 'Mejor Letra Original’ y 'Ticketmaster a Mejor Directo’. Muy cerca, con seis nominaciones, se posicionan Los Estanques y Anni B Sweet (‘The Orchard a Álbum del Año’, ‘Radio 3 a Canción del Año’, ‘Amazon Music a Mejor Artista’, ‘Ticketmaster a Mejor Directo’, ‘AGEDI a Mejor Álbum de Pop’ y ‘SAE Spain a Producción Musical’).

Zahara cuenta con cinco candidaturas a ‘Radio 3 a Canción del Año’, ‘Amazon Music a Mejor Artista’, ‘Ticketmaster a Mejor Directo’, ‘Mejor Letra Original’ y ‘Marilians a Diseño Gráfico’. Con cuatro oportunidades de llevarse el premio, se encuentran Vicente Navarro y las Ginebras. Seguidamente, artistas como Alice Wonder, Rigoberta Bandini o Las Migas, optan a tres nominaciones.

La La Love You, Karmento, shego, Las Migas, Xavibo y OR (O-ERRA), son algunas de las actuaciones confirmadas