Un de cada 3 nens que pateix un càncer rep tractament amb radioteràpia. Amb l'objectiu que aquesta experiència no fos traumàtica, Vall d'Hebron, Nixi for Children i la fundació Ricky Rubio van posar en marxa un projecte de realitat virtual. Ara, dos anys després, han constatat que aconsegueix rebaixar l'ansietat i la por. L'Hospital Vall d'Hebron n'ha estat pioner, i de moment ja se n'han beneficiat més de mil famílies.

El projecte I'm ready

El tractament es realitza en una màquina que cobreix tot el cos i que requereix que el pacient estigui completament quiet, una situació que provoca que els més petits pateixin ansietat i nervis. Per ajudar-los a passar aquest mal moment, el projecte "I'm ready" aposta per la realitat virtual per donar més coneixement als nens sobre com és la màquina i el tractament.

00.42 min La realitat virtual pot ajudar a reduir els nervis de la radioteràpia en nens | Ignasi Gras

El doctor Jordi Giralt, responsable d'oncologia radioteràpica de l'Hospital Vall d'Hebron explica com "els acompanya amb una animació, la Nixi, que els tranquil·litza". Nixi els explica la sala de radioteràpia i el protocol del tractament. El resultat després de dos anys: reducció a la meitat de l'angoixa i la por dels nens.

En molts casos, quan es duu a terme aquest tractament en nens molt petits s'han d'anestesiar, però expliquen que des que es treballa amb la realitat virtual, els doctors han notat que ja no cal fer ús de l'anestèsia en nens de més de 3 anys. Actualment, aquest projecte ja es fa servir a 15 hospitals espanyols.