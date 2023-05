00:42

Una animació de realitat virtual redueix els nervis i l'ansietat que provoca el tractament amb radioteràpia per a nens amb càncer. L'Hospital Vall d'Hebron n'ha estat pioner, i de moment ja se n'han beneficiat més de mil famílies.

El tractament de radioteràpia es realitza en una màquina que cobreix tot el cos i que requereix que el pacient estigui completament quiet, una situació que provoca que els més petits pateixin ansietat i nervis. Per ajudar-los a passar aquest mal moment, el projecte "I am ready" aposta per la realitat virtual per donar més coneixement als nens sobre com és la màquina i el tractament, i els acompanya amb una animació | Ignasi Gras