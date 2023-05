El FC Barcelona masculí aconsegueix el seu 27è campionat de lliga després de 4 temporades. Els de Xavi Hernández es van imposar ahir a Cornellà-El Prat a l'Espanyol per 2 a 4 i van assolir el títol domèstic a falta de 4 jornades per finalitzar la temporada. La celebració va començar ahir a Canaletes on es van aplegar més de 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana.

Els seguidors blaugranes continuaran la festa aquesta tarda amb una rua que recorrerà aquest dilluns diversos carrers del centre de Barcelona per celebrar la victòria de les seccions masculina i femenina a la Lliga.

La comitiva sortirà a les 18h del Camp Nou i farà el recorregut pel carrer d’Arístides Maillol, la Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Pelai, Plaça Catalunya, Fontanella, Plaça Urquinaona, Trafalgar, Passeig de Sant Joan, i posarà el punt i final a l’Arc de Triomf. En total seran aproximadament uns 6,8 quilòmetres de celebració que està prevista que s'allargui fins a les 21 h. La rua es podrà seguir en directe per Teledeporte i rtve play.